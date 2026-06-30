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Прокуратура защитила от застройки озеро Ольховое в Уфимском районе

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку реализации полномочий по охране вод на территории региона.

Фото: 2gis.ru/Денис

Проверка показала, что до сих пор не определены и не установлены границы водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии озера Ольховое.

Озеро расположено на территории Уфимского района, около Михайловки и Суровки.

Отсутствие официальных границ создает угрозу неконтролируемой застройки берегов  иного негативного воздействия на его состояние, осложняет его охрану.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием принять меры. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

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