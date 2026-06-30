Прокуратура защитила от застройки озеро Ольховое в Уфимском районе

Проверка показала, что до сих пор не определены и не установлены границы водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии озера Ольховое.

Озеро расположено на территории Уфимского района, около Михайловки и Суровки.

Отсутствие официальных границ создает угрозу неконтролируемой застройки берегов иного негативного воздействия на его состояние, осложняет его охрану.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием принять меры. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.