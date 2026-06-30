Прокуратура защитила от застройки озеро Ольховое в Уфимском районе

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку реализации полномочий по охране вод на территории региона.
Проверка показала, что до сих пор не определены и не установлены границы водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии озера Ольховое.
Озеро расположено на территории Уфимского района, около Михайловки и Суровки.
Отсутствие официальных границ создает угрозу неконтролируемой застройки берегов иного негативного воздействия на его состояние, осложняет его охрану.
Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием принять меры. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.
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