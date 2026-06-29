В Уфе за выходные произошло 46 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 46 ДТП. Пострадали шесть человек.

В частности, 27 июня около девяти часов утро 22-летняя девушка, управляя Omoda C5, на Демском шоссе столкнулась с попутной Lada Granta под управлением 56-летнего водителя. Девушка получила травмы и была госпитализирована. Вскоре выяснилось, что ее лишали прав за пьяную езду.

Пресечено 503 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (11), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (24) и не уступавшие дорогу пешеходам (28).

Кроме того, оштрафовали 27 пешеходов-нарушителей.

Задержали 16 водителей в состоянии опьянения, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.