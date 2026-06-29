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Радий Хабиров не собирается переходить в Госдуму

Политическая партия «Единая Россия» обнародовала список кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. От Башкортостана список возглавил глава региона Радий Хабиров.

glavarb.ru

Сегодня, 29 июня, на совещании правительства Башкортостана в ЦУРе Радий Хабиров рассказал о том, что, хотя и возглавил региональный список, сам становиться депутатом не собирается.

«Утвержден список кандидатов от "Единой России" в состав Государственной Думы. Я принял решение сам возглавить список партии – наверное, иначе было нельзя.

Сразу хочу сказать: не планирую я избираться в Государственную Думу. Это чтобы нюансов не было никаких, а то начнете придумывать сейчас опять», – сказал глава республики.

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