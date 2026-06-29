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Уфимцам напомнили о штрафах за костры в лесах

На территории Башкортостана продолжает действовать особый противопожарный режим. Администрация и УГЗ Уфы предупреждают о штрафах за его нарушение.

На сегодняшний день в лесах, садах и на полях в регионе запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия и так далее.

За нарушения предусмотрены следующие штрафы:

– на граждан – до 20 тыс. рублей;

– на должностных лиц – до 60 тыс. рублей;

– на юридических лиц – до 80 тыс. рублей;

– на индивидуальных предпринимателей – 300 тыс. рублей.

Если видите пожар в лесу – звоните в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза или в лесную охрану: +7 (347) 218-14-14, 8 800 100-94-00.

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