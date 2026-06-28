В Уфу придет жара до +28°

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе по-прежнему будет дождливо, но на следующих выходных температура поднимется до +28° днем.

Понедельник, 29 июня: до +22°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 30 июня: до +20°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +10°, без осадков.

Среда, 1 июля: до +24°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 2 июля: до +24°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 3 июля: до +26°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +15°, без осадков.