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В Башкортостане продолжается рост цен на некоторые овощи, дешевеют яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 15 по 22 июня 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (16,26%), капуста (9,33%), картофель (8,75%), помидоры (3,66%), морковь (3,06%) и свекла (1,21%).

Также поднялись цены на соль (3,24%), курицу (1,04%) и баранину (0,9%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яйца (4,31%), огурцы (2,08%), вермишель (1,23%) и сливочное масло (1,15%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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