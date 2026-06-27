ПДК этилбензола в уфимском воздухе была превышена в 3,4 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в среду, 24 июня.

В 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 3,4 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.