Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане на территории старинных заводов пройдет фестиваль «Медь»

Два соседствующих комплекса старинных медеплавильных заводов превратили в полноценное общественное пространство, и уже скоро оно примет первый фестиваль горнозаводской цивилизации.

Фото: Институт развития городов Башкортостана

Фестиваль «Медь» пройдет 11-12 июля 2026 года на территории сел Верхотор и Воскресенское.

Там расположены старинные заводы, которые признаны объектами культурного наследия, а сегодня стали комфортными общественными пространствами.

Фестиваль позволит гостям окунуться в атмосферу XVIII века, в которой сочетается дворянский размах горнозаводчиков Пашковых и индустриальный дух работы с металлом.

В программе: ремесленный театр, открытая арт-зона для всех желающих с созданием мозаики из медного шлака, научные мастер-классы и лекции, гастро площадка с лапшой по старинному местному рецепту, выставка неопубликованных фотографий из архива старожилов, прокат сапбродов на Верхоторском пруду, показательный турнир по лаун-теннису, электронная и фолк-музыка на закате. Сценой в Воскресенском станет генеративная медиаинсталляция.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: