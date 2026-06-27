В Башкортостане на территории старинных заводов пройдет фестиваль «Медь»

Фестиваль «Медь» пройдет 11-12 июля 2026 года на территории сел Верхотор и Воскресенское.

Там расположены старинные заводы, которые признаны объектами культурного наследия, а сегодня стали комфортными общественными пространствами.

Фестиваль позволит гостям окунуться в атмосферу XVIII века, в которой сочетается дворянский размах горнозаводчиков Пашковых и индустриальный дух работы с металлом.

В программе: ремесленный театр, открытая арт-зона для всех желающих с созданием мозаики из медного шлака, научные мастер-классы и лекции, гастро площадка с лапшой по старинному местному рецепту, выставка неопубликованных фотографий из архива старожилов, прокат сапбродов на Верхоторском пруду, показательный турнир по лаун-теннису, электронная и фолк-музыка на закате. Сценой в Воскресенском станет генеративная медиаинсталляция.