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В Уфе создадут совместную с Беларусью «Территорию электротранспорта»

Сегодня, 26 июня, в Минске в рамках работы делегации Башкортостана состоялось заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между двумя республиками.

Фото: правительство Башкортостана

Обсуждали один из крупнейших совместных проектов – создание в Уфе «Территории электротранспорта МАЗ – УТТЗ». Это совместный проект по развитию инфраструктуры для производства и внедрения электробусов.

Следующим приоритетом является организация производства автобетонозаводов «Shailer». Это новый проект компаний «МАЗ» и «Новые промышленные технологии».

На заседании по видеосвязи выступил премьер-министр правительства Башкорстана Андрей Назаров.

Глава кабмина отметил, что Беларусь является ключевым партнером Башкортостана и занимает шестое место во внешнеторговом обороте с долей 5,5% с существенным потенциалом для его наращивания.

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