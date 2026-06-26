Благоустройство парка имени Ленина в Уфе завершено на 65%

Все подготовительные работы были проведены в прошлом году: это устройство сетей водоснабжения, водоотведения и автополива; монтаж систем электроснабжения и оптических кабелей для видеонаблюдения; создание бетонного основания под пешеходные дорожки, амфитеатр и террасирование по улице Тукаева. Также подготовили площадки для стритбола, волейбола и адаптивного спорта (ОВЗ).

В 2026 году строители перешли к благоустройству и установке ключевых объектов. Одним из главных направлений стало воссоздание двух исторических фонтанов. Уже залито бетонное основание со стороны улицы Заки Валиди и подведены инженерные сети. Фонтаны сохранят свой исторический облик, но будут полностью модернизированы.

На сегодняшний день в парке укладывают тротуарную плитку, монтируют бордюры, деревянные дорожки, опоры освещения и так далее.

Завершить все строительно-монтажные работы планируют 11 октября 2026 года. Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что после реконструкции этот парк будет одним из лучших в республике.