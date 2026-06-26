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Минторг Башкортостана: дефицита бензина в регионе нет

Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан отреагировало на многочисленные комментарии в соцсетях с призывами ограничить продажу бензина в одни руки в регионе.

«По состоянию на июнь 2026 года на территории Республики Башкортостан функционируют более 500 АЗС, основную долю рынка занимают станции, работающие напрямую с производителями топлива.

Важно, объемы производства топлива в июне не снижены, находятся на уровне ежегодных плановых значений. Дефицита топлива на АЗС, работающих напрямую с производителями, нет.

У небольших АЗС, которые в настоящее время закупают топливо у иных нефтетрейдеров, участников оптового рынка, могут возникать сложности. Зачастую отпускные цены у них превышают среднебиржевые. В целом ситуацией с топливом занимается правительство на постоянной основе», – говорится в сообщении представителя Минторга.

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