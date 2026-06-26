Радия Хабирова просят ограничить продажу бензина в Башкортостане

«Когда введут ограничение на продажу топлива? Люди сами устроили панику, кто-то в еврокубы набирает топливо, кто-то в бочки, поэтому и очереди такие на АЗС. Нормальный человек приехал залить в бак автомобиля 30 литров, а он не может, т.к. перед ним кто-нибудь приехал с бочками и купил 600 литров бензина. Введите уже лимиты на всех АЗС – 30 литров в одни руки, так ситуация начнет стабилизироваться постепенно и на всех АЗС будет топливо в наличии».

«Что с бензином, почему молчат официальные власти?»

«Нет бензина в городе Стерлитамак. Никто никакие действия не предпринимает».

«Здравствуйте, в Стерлитамаке невозможно заправиться, очереди даже ночью. Почему-то никто не контролирует искуственный ажиотаж! Или это выгодно администрации?»

«Здравствуйте. Когда наладят продажу бензина в прежнем режиме? Ужасные очереди круглые сутки. Примите меры пожалуйста! Город Стерлитамак».

«2 дня в очереди за бензином, бак пустой...»

«Что за проблема с топливом в Башкирии и в Стерлитамаке в частности. Никаких официальных комментариев проблема не решается».

«Хочется узнать, почему в Мелеузе нет бензина? Заправки "Башнефти" атакуют, очередь тянется, люди часами стоят, что происходит?»

«Добрый вечер! Вопрос по бензину, поселок Чишмы, на заправке был бензовоз, вышли с АЗС сотрудники, сказали закрыто, когда откроется неизвестно! Вторая заправка в самом поселке 92 – 85 рублей. Если у нас нет дефицита, почему мы не можем заправится, бак пустой, завтра ехать на работу...»

И так далее. На сегодняшний день подобных комментариев в соцсетях очень много – особенно из Стерлитамака.