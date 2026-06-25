В водоемы Башкортостана возвращают краснокнижную стерлядь

В рамках программы БСК выпустила 10 тыс. мальков стерляди в Павловское водохранилище.

Стерлядь сегодня остается одним из наиболее уязвимых видов рыб в России и занесена в Красную книгу, но, как отметили в компании, по оценкам Росрыболовства, благодаря совместной работе природоохранных ведомств и бизнеса уже в ближайшей перспективе вид может быть исключен из перечня редких.

Место для выпуска определили специалисты Росрыболовства: условия в Павловском водохранилище хорошо подходят для этого вида.

По заказу БСК мальков вырастили в Кармановском рыбном хозяйстве в Нефтекамске. К моменту выпуска каждая особь должна весить не менее 3,5 граммов – это существенно повышает шансы рыбы на выживание в естественной среде. Бюджет экологической акции составил порядка 500 тыс. рублей.