В Башкортостане за неделю выросли цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 16 по 22 июня 2026 года.
По состоянию на 22 июня 2026 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 65,44 рубля за литр (+0,18 рубля за неделю);
– АИ-92 – 62,78 рубля за литр (+0,16 рубля);
– АИ-95 – 67,7 рубля за литр (+0,17 рубля);
– АИ-98 и выше – 91,96 рубля за литр (+0,12 рубля);
– дизельное топливо – 77,17 рубля за литр (+0,51 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (69,66 рубля за литр) и по России (71,2 рубля за литр).
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