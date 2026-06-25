Уфимские предприятия атаковали БПЛА

Сегодня утром в промзонах в двух точках были высокие столбы черного дыма. К обеду пожары уже потушили. Перед этим была объявлена беспилотная опасность.

«Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне.

Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», – сообщил глава региона.