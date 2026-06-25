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Уфа стала больше на 5,2 гектара

Сегодня, 25 июня состоялось 34 пленарное заседание Госсобрание Башкортостана. Это первое заседание парламента региона без спикера Константина Толкачева.

Фото: администрация Уфы

В ходе заседания все три чтения разом прошел закон об изменении границ Уфы и Благовещенского района.

Согласно тексту документа, к Уфе присоединили жилой поселок Керамика на территории Тугайского сельсовета, прежде входивший в состав Благовещенского района.

Поселок Керамика расположен в трех километрах от прежней границы Уфы. Его построили в 1959 году для работников одного из цехов УМПО. Впоследствии этот цех был расформирован.

Присоединение объяснили приведением границ в соответствие с фактическим обслуживанием и содержанием поселка. Кроме того, на этом настаивали сами жители, так как отсутствие административно-территориального статуса создавало для них проблемы.

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