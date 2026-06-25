Уфа стала больше на 5,2 гектара

В ходе заседания все три чтения разом прошел закон об изменении границ Уфы и Благовещенского района.

Согласно тексту документа, к Уфе присоединили жилой поселок Керамика на территории Тугайского сельсовета, прежде входивший в состав Благовещенского района.

Поселок Керамика расположен в трех километрах от прежней границы Уфы. Его построили в 1959 году для работников одного из цехов УМПО. Впоследствии этот цех был расформирован.

Присоединение объяснили приведением границ в соответствие с фактическим обслуживанием и содержанием поселка. Кроме того, на этом настаивали сами жители, так как отсутствие административно-территориального статуса создавало для них проблемы.