В Башкортостане семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы

Теперь при рождении второго или последующего ребенка обратиться к кредитору с просьбой о приостановке платежей или снижении их размера.

Закон вступит в силу первого сентября 2026 года и будет распространяться на все кредитные договоры, в том числе заключенные до этой даты.

Максимальная длительность каникул составляет полтора года (18 месяцев) и ограничена возрастом ребенка (до полутора лет).

Ипотечные каникулы доступны и для родителей первого ребенка: если доход заемщика снизился более чем на 20% и ежемесячный платеж по ипотеке превышает 40% от общего дохода семьи, вы можете воспользоваться шестимесячным льготным периодом.

Во время льготного периода на первые шесть месяцев заемщик освобождается от любых платежей. Далее на остаток долга продолжают начислять проценты по действующей ставке, но оплатить можно будет в конце льготного периода.