52-летняя уфимка отдала мошенникам более 450 тыс. рублей

52-летняя пострадавшая в конце марта этого года познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который рассказал о высокой прибыльности некоего приложения для дополнительного заработка.

Через пару дней потерпевшей снова позвонил ее новый приятель. Мужчина уверял ее в высоком доходе и безопасности всех операций. Женщина установила себе на телефон программу Market Grid и зарегистрировалась на платформе. Заинтересовавшись несколькими «инвестиционными предложениями», она внесла первый взнос 20 тысяч рублей.

Злоумышленник для большей убедительности показал ей фотографии и видео людей, якобы уже заработавших таким способом и отдыхающих на престижных курортах страны. Заявительница, находясь под впечатлением, продолжила вкладывать деньги в так называемый «инвестиционный проект». А когда личные сбережения закончились, подключила к «прибыльному делу» свою 66-летнюю подругу.

В свою очередь для получения большей прибыли собеседник настойчиво предлагал продолжать вкладывать деньги. Потерпевшая так и делала, продолжала переводить деньги на указанный ей «брокером» счет.

В конце апреля женщина решила вывести сбережения, однако аферисты потребовали внести еще 200 тыс. рублей, при этом мошенник постоянно убеждал ее, что все ее вклады вернуться ей обратно в тройном размере. Женщина так и поступила. Полтора месяца она ждала свои деньги, и только потом поняла, что стала жертвой мошенников.

В итоге общий ущерб составил 469 тыс. рублей, из которых 170 тыс. принадлежали заявительнице, а 299 тыс. ее подруге.