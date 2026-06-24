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В Башкортостане ищут инвесторов в 3 проекта на 2,9 млрд рублей

На Инвестиционной карте России опубликованы три новых инвестпредложения от Башкортостана. Предложения включают в себя проработанную концепцию, просчитанные финансовые показатели, подобранный участок, информацию по мерам господдержки и другую полезную информацию.

1. Крупнейшее предложение – в Стерлитамакском районе на территории ОЭЗ «Алга» можно создать производство сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов.

Такие аккумуляторные батареи используются в электронных устройствах, автомобилях, электромобилях, мотоциклетной технике, авиации, медицинском оборудовании и так далее, спрос на них растет.

Срок строительства чуть больше года, окупаемость – шесть лет. Для реализации проекта инвестору понадобится 2,6 млрд рублей.

2. Второе предложение предполагает строительство современного придорожного комплекса в Гафурийском районе. В него войдут гостиница на 15 номеров, автосервис, придорожное кафе, мини-маркет, автомойка, летняя терраса.

Участок расположен рядом с популярным туристическим маршрутом. У будущего инвестора есть возможность подведения электро-, газоснабжения и обустройства подъездных путей. Срок строительства составит 1,5 года, а окупаемость – менее шести лет. Объем инвестиций оценивается в 116 млн рублей.

3. Для Бакалинского района разработано предложение по созданию маслобойного цеха стоимостью около 148 млн рублей для производства высококачественного растительного масла.

Башкортостан – один из лидеров по объему выращивания подсолнечника. Предполагаемый срок строительства составит два года, окупаемость – чуть более пяти лет.

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