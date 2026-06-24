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11,5 млрд рублей инвестируют в создание курорта «Нагаево»

В 2024 году проект создания комплексного курорта «Нагаево» получил статус приоритетного. Его курирует заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Рендер опубликовал Андрей Назаров

Инвестор планирует до 2030 года вложить 11,5 млрд рублей и создать 324 рабочих места.

Курорт будет включать гостиницы, медицинский центр, спортивные объекты, набережную с причалом, горнолыжный спуск и большой парк отдыха.

Как сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, сейчас проект на стадии согласования документации и прохождения госэкспертизы.

Правительству предстоит решить вопрос со строительством подъездной дороги протяженностью 4,3 км.

«Это масштабный объект, который должен стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Башкортостана. Проект капиталоемкий, поэтому будем сопровождать инвестора на каждом этапе, чтобы все планы воплощались в реальные объекты, рабочие места и новые возможности для республики», – сообщил Андрей Назаров.

Рендер опубликовал Андрей Назаров
Рендер опубликовал Андрей Назаров

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