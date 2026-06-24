11,5 млрд рублей инвестируют в создание курорта «Нагаево»

Инвестор планирует до 2030 года вложить 11,5 млрд рублей и создать 324 рабочих места.

Курорт будет включать гостиницы, медицинский центр, спортивные объекты, набережную с причалом, горнолыжный спуск и большой парк отдыха.

Как сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, сейчас проект на стадии согласования документации и прохождения госэкспертизы.

Правительству предстоит решить вопрос со строительством подъездной дороги протяженностью 4,3 км.

«Это масштабный объект, который должен стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Башкортостана. Проект капиталоемкий, поэтому будем сопровождать инвестора на каждом этапе, чтобы все планы воплощались в реальные объекты, рабочие места и новые возможности для республики», – сообщил Андрей Назаров.