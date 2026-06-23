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Слух: в уфимском аэропорту на борту самолета случился пожар

Инцидент произошел сегодня, 23 июня, на рейсе Уфа – Анталья: бортпроводники увидели задымление в ручной клади одного из пассажиров.

Об этом сообщают новостные каналы, в том числе Shot.

В аэропорту башкирской столицы у одного из пассажиров загорелся аккумулятор пауэрбанка. К счастью, самолет не успел взлететь: это произошло во время посадки пассажиров.

По салону пошел дым, бортпроводники оперативно поместили пауэрбанк в специальный контейнер и залили его водой. Никто из 150 пассажиров не пострадал.

Самолет получил незначительные повреждения – прогорели карман одного из кресел и ковер на полу. Борт не отстраняли от полетов, он спокойно вылетел в Турцию.

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