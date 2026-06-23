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В Башкортостане объявлена ракетная опасность

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил об угрозе ракетной атаки.

«Объявлена ракетная опасность на территории республики Башкортостан. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях сегодня, 23 июня, в 13:16.

«Ракетная опасность» – это сигнал, свидетельствующий об угрозе ракетного удара.

Ранее он опубликовал памятку населению как действовать при ракетной опасности:

Основные рекомендации: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Главное – не паниковать.

ОБНОВЛЕНИЕ: в 14:17 режим ракетной опасности снят.

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