Суд лишил жительницу Уфы материнского капитала

В ходе проверки выяснилось, что уфимка, используя материнский капитал, оформила заем на строительство жилого дома.

Однако после перечисления на ее счет денег в размере более 450 тыс. рублей дом построен не был, жилье на детей не оформлено.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с женщины этой суммы, и суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.