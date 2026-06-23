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Суд лишил жительницу Уфы материнского капитала

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского (семейного) капитала.

В ходе проверки выяснилось, что уфимка, используя материнский капитал, оформила заем на строительство жилого дома.

Однако после перечисления на ее счет денег в размере более 450 тыс. рублей дом построен не был, жилье на детей не оформлено.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с женщины этой суммы, и суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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