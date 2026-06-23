Прокуратура через суд вернула в собственность государства более 8,6 тыс. кв. м Нугушского водохранилища

В ходе проверки выяснилось, что на территории Мелеузовского района в аренду физическому лицу и коммерческой организации переданы земельные участки, в состав которых вопреки действующему законодательству включены более 8,6 тыс. кв. м береговой полосы и акватории Нугушского водохранилища.

Нугушское водохранилище относится к особо охраняемой природной территории федерального значения – национальному парку «Башкирия».

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об истребовании участков.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков вернуть указанные территории в собственность государства.