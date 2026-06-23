Стало известно, когда сдадут улицу Пугачева в Уфе

По словам главы региона, в Уфе дорожники обещают сдать улицу Пугачева осенью. Там остался незавершенным участок в 2,5 км.

До конца года планируют закончить работы на улице имени Города Галле на участке от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской – так свяжут Восточный выезд с городскими дорогами.

Всего в этом году запланировали привести в порядок более 600 км дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день уже реконструируют мосты в Дюртюлинском, Бураевском, Кугарчинском, Ишимбайском районах, ремонтируют мосты на трассах Дюртюли − Нефтекамск, Кропачево – Месягутово – Ачит, Давлеканово – Толбазы. Приступили к строительству западного обхода села Толбазы.