В Башкортостане на этой неделе ограничат продажу алкоголя

Ежегодно в республике вводят временные ограничения розничной продажи алкоголя. Один из таких дней наступит уже в эту субботу, 27 июня.
В этот день Башкортостан будет праздновать День молодежи России.
Согласно закону Башкортостана от первого марта 2007 года, в День молодежи действует полный запрет на розничную продажу любых алкогольных напитков.
Запрет коснется только продажи алкоголя в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.
Ежегодно продажу алкоголя ограничивают еще в дни проведения сабантуев (на тех территориях, где они проводятся), «Последнего звонка» и первого сентября, а также в новогодние каникулы.
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