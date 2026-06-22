В Башкортостане на этой неделе ограничат продажу алкоголя

В этот день Башкортостан будет праздновать День молодежи России.

Согласно закону Башкортостана от первого марта 2007 года, в День молодежи действует полный запрет на розничную продажу любых алкогольных напитков.

Запрет коснется только продажи алкоголя в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Ежегодно продажу алкоголя ограничивают еще в дни проведения сабантуев (на тех территориях, где они проводятся), «Последнего звонка» и первого сентября, а также в новогодние каникулы.