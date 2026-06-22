Концерты, свидания и чемпионат по автозвуку: как в Уфе пройдет День молодежи

Основные мероприятия пройдут в субботу, 27 июня, на набережной реки Белой, под амфитеатром Конгресс-холла «Торатау», с 15:00.

Обещают игровые пространства, чемпионат по автозвуку, зону быстрых свиданий, маркет молодых и многие другие активности.

Все это – под музыкальное сопровождение: на главной сцене выступят Кравц, Марат Яруллин, Фогель и Бэби Ти, а завершится вечер дискотекой.