Концерты, свидания и чемпионат по автозвуку: как в Уфе пройдет День молодежи

Уже скоро в Уфе развернется масштабное празднование Дня молодежи России. Рассказываем об официальной городской программе на этот день.
Основные мероприятия пройдут в субботу, 27 июня, на набережной реки Белой, под амфитеатром Конгресс-холла «Торатау», с 15:00.
Обещают игровые пространства, чемпионат по автозвуку, зону быстрых свиданий, маркет молодых и многие другие активности.
Все это – под музыкальное сопровождение: на главной сцене выступят Кравц, Марат Яруллин, Фогель и Бэби Ти, а завершится вечер дискотекой.
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