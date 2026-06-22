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В Уфе за выходные произошло 40 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 20 и 21 июня.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 40 ДТП. Пострадали три человека.

Пресечено 582 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (10), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (24) и не уступавшие дорогу пешеходам (16).

Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.

Задержали 14 водителей в состоянии опьянения, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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