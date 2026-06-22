В Уфе пройдет международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате»

Фестиваль пройдет 25-26 июля в парке «Кашкадан». Там развернется банный городок «На Рахате» – комплекс, объединяющий более 30 банных экспозиций ведущих производителей мобильных бань, печей, чанов и обливных устройств со всей России.

Посетителей ждут надувные шатровые бани для коллективных парений, водные аттракционы, встречи с производителями, профессиональные консультации, парение с лучшими пармастерами страны, уникальные возможности различных бань и особенности строительства банных комплексов.

В эти в парке пройдут также турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, баскетболу и теннису, и даже показательный матч с участием профессиональных игроков. Различные активности организуют в фитнес-зоне для посетителей любого возраста и уровня подготовки.

Одним из главных событий станет гастрофестиваль «ГастроРахат» мастер-классы по созданию национальных напитков, дегустации, живая музыка, конкурсы и ярмарка аксессуаров для парения и сувениров от ремесленников.