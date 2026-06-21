«Облачно, дождь»: погода в Уфе 22-26 июня

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе сезон дождей продолжится, причем будет значительно прохладнее, чем на прошлой.

Понедельник, 22 июня: до +24°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – +13°, без осадков.

Вторник, 23 июня: до +21°, облачно, дождь, в ночь на среду – +14°, временами небольшой дождь.

Среда, 24 июня: до +21°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +11°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 25 июня: до +22°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 26 июня: до +23°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +14°, дождь.