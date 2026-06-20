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В Башкортостане продолжается рост цен на овощи, дешевеют яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с восьмого по 15 июня 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (6,48%), огурцы (6,24%), картофель (5,71%), капуста (4,21%) и свекла (3,69%).

Также поднялись цены на рис (1,44%), пшено (1,4%) и куриное мясо (1,14%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яйца (2,14%), масло сливочное (1,38%), молоко (1,26%) и детские мясные консервы (1,14%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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