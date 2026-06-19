В Башкортостане построят придорожный комплекс за 53 млн рублей

Инвестиционный проект реализует ООО «Гринфилд+», компания планирует полностью завершить все работы в 2031 году.
Речь идет о строительства современного придорожного комплекса в Кушнаренковском районе Башкортостана.
Объект появится на земельном участке площадью 6085 кв. м в Старокамышлинском сельсовете. Площадь застройки составит 630 кв. м.
Всего инвестор планирует вложить в проект 53 млн рублей. Строительство начнется в этом году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
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