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В Башкортостане построят придорожный комплекс за 53 млн рублей

Инвестиционный проект реализует ООО «Гринфилд+», компания планирует полностью завершить все работы в 2031 году.

Рендер: правительство Башкортостана

Речь идет о строительства современного придорожного комплекса в Кушнаренковском районе Башкортостана.

Объект появится на земельном участке площадью 6085 кв. м в Старокамышлинском сельсовете. Площадь застройки составит 630 кв. м.

Всего инвестор планирует вложить в проект 53 млн рублей. Строительство начнется в этом году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

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