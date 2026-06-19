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Уфимская компания получит 140 млн рублей создание особого станка

Уфимские инженеры уже начали работу над станком, который очень нужен машиностроителям страны.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом сегодня, 19 июня, рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Уфимская компания «ЕСМ», участник Станкостроительного кластера Башкортостана, получит 140 млн рублей федеральной поддержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Деньги пойдут на разработку серийной модели пятикоординатного шлифовального станка с ЧПУ. Он нужен для производства твердосплавного режущего инструмента.

«Без такого оборудования невозможно развивать современное авиастроение, машиностроение, энергетику и другие ключевые отрасли. Раньше многое приходилось закупать за рубежом. К счастью, теперь создаем свое – конкурентоспособное, высокоточное, востребованное промышленностью», – сообщил глава правительства.

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