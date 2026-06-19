Уфимская компания получит 140 млн рублей создание особого станка

Об этом сегодня, 19 июня, рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Уфимская компания «ЕСМ», участник Станкостроительного кластера Башкортостана, получит 140 млн рублей федеральной поддержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Деньги пойдут на разработку серийной модели пятикоординатного шлифовального станка с ЧПУ. Он нужен для производства твердосплавного режущего инструмента.

«Без такого оборудования невозможно развивать современное авиастроение, машиностроение, энергетику и другие ключевые отрасли. Раньше многое приходилось закупать за рубежом. К счастью, теперь создаем свое – конкурентоспособное, высокоточное, востребованное промышленностью», – сообщил глава правительства.