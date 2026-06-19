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Инвестор получил участок и построит под Уфой отель за 221 млн рублей

Соглашение о защите и поощрении инвестиций компания «ТриА Девелопмент» подписала с правительством региона еще в начале прошлого года.

Рендер опубликовала пресс-служба правительства Башкортостана

Сегодня, 19 июня, правительство Башкортостана сообщило о том, что компания получила земельный участок в аренду без торгов площадью 1,3 га в Уфимском районе.

Инвестор планирует построить придорожный отель на 45 номеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Также на территории будут кафе, вендинговые автоматы и паркинг, создадут 16 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составляет порядка 221 млн рублей.

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