Инвестор получил участок и построит под Уфой отель за 221 млн рублей

Сегодня, 19 июня, правительство Башкортостана сообщило о том, что компания получила земельный участок в аренду без торгов площадью 1,3 га в Уфимском районе.

Инвестор планирует построить придорожный отель на 45 номеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Также на территории будут кафе, вендинговые автоматы и паркинг, создадут 16 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составляет порядка 221 млн рублей.