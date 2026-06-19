В Башкортостане водитель скорой устроил ДТП, погибли медики

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана, по предварительным данным, вчера, 18 июня, в седьмом часу вечера 41-летний водитель автомобиля «Газель» скорой помощи по неизвестной причине врезался в стоящие на светофоре Lada Vesta и грузовик Mercedes-Benz.

В результате ДТП три пассажира «Газели», в том числе двое медиков, скончались на месте. Водитель с многочисленными травмами госпитализирован. СМИ сообщают, что третьей жертвой была дочь того самого водителя, ее подвозили по пути. Подробности уточняются.

«️Сегодня произошла страшная трагедия. В ДТП в Дуванском районе погибло три человека, двое из которых наши коллеги. Это большая потеря для всего медицинского сообщества. Для координации работы на место незамедлительно выехала мой заместитель Татьяна Саубанова. В причинах аварии будут разбираться компетентные органы. На месте работают сотрудники ГАИ и прокуратуры. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь семьям. Выражаю искренние соболезнования родным погибших», – написал в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.