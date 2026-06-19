Центр Уфы перекроют из-за Фольклориады

III Всероссийская детская Фольклориада пройдет в Уфе с 23 по 27 июня. В связи с проведением фестиваля запланированы следующие перекрытия.

С 6:00 20 июня до 6:00 27 июня:

– ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы);

– ул. Советская (от Заки Валиди до Пушкина и от Советской площади до дома №18).

С 24 до 27 июня:

– ул. Театральная.

24 июня с 5:00 до 19:00:

– ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина);

– ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы);

– ул. Кирова (от Крупской до Ленина).

25 июня с 0:00 до 18:00:

– парковки Демского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).

Движение общественного транспорта изменится – так, как показано на схеме ниже.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, могут быть заблокированы.