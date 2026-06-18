В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 15 июня 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 65,26 рубля за литр (+0,09 рубля за неделю);

– АИ-92 – 62,62 рубля за литр (+0,09 рубля);

– АИ-95 – 67,53 рубля за литр (+0,09 рубля);

– АИ-98 и выше – 91,84 рубля за литр (+0,34 рубля);

– дизельное топливо – 76,66 рубля за литр (+0,28 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (67,24 рубля за литр) и по России (69,11 рубля за литр).