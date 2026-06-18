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В Башкортостане в мае резко замедлилась инфляция

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам мая 2026 года.

В марте 2026 года инфляция в Башкортостане составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.

По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%.

В мае инфляция резко замедлилась – до 5,21% в годовом выражении. Официального комментария регулятора пока нет.

Для сравнения, в мае 2025 года инфляция в регионе составила 9,6% в годовом выражении.

В последнее время фиксировали инфляцию:

сентябрь 2025 – 8,23%;

октябрь 2025 – 8,07%;

ноябрь 2025 – 6,71%;

декабрь 2025 – 6,34%;

январь 2026 – 6,27%;

февраль 2026 – 6,1%;

март 2026 – 6,14%;

апрель 2026 – 6,15%.

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