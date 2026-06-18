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Этап работ на улице Октябрьской революции завершат к концу лета

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской Революции – это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день. По итогам работ она станет полупешеходной.

Рендер опубликовала администрация Уфы

Как сообщили в мэрии Уфы:

– готовность дорожной части – 51%;

– переустройство сетей – 100% (кроме электроснабжения);

– уложено 77% асфальта;

– монтаж наружного освещения (от Цюрупы до Новомостовой) – 50%.

Ключевая задача – завершить первый этап работ на участке от улицы Цюрупы до Новомостовой до первого сентября 2026 года.

К этому времени будут готовы:

по нечетной стороне – сети связи, парковки, техническая полоса;

по четной стороне - гранитные тротуары, велополосы;

ливневки на Новомостовой и Воровского;

гранитные пандусы и тактильная плитка для маломобильных граждан.

На одном участке будут проводиться археологические наблюдения. Работы запланированы на июль.

После сдачи этого участка подрядчик приступит к следующему этапу – работам на отрезке от Новомостовой до Воровского.

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