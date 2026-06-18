Этап работ на улице Октябрьской революции завершат к концу лета

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской Революции – это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день. По итогам работ она станет полупешеходной.
Как сообщили в мэрии Уфы:
– готовность дорожной части – 51%;
– переустройство сетей – 100% (кроме электроснабжения);
– уложено 77% асфальта;
– монтаж наружного освещения (от Цюрупы до Новомостовой) – 50%.
Ключевая задача – завершить первый этап работ на участке от улицы Цюрупы до Новомостовой до первого сентября 2026 года.
К этому времени будут готовы:
по нечетной стороне – сети связи, парковки, техническая полоса;
по четной стороне - гранитные тротуары, велополосы;
ливневки на Новомостовой и Воровского;
гранитные пандусы и тактильная плитка для маломобильных граждан.
На одном участке будут проводиться археологические наблюдения. Работы запланированы на июль.
После сдачи этого участка подрядчик приступит к следующему этапу – работам на отрезке от Новомостовой до Воровского.
Комментарии (0)