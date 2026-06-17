Житель Башкортостана отправится в тюрьму за пьяную езду

В марте 2026 года мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем «ВАЗ 2114» и устроил ДТП на седьмом километре дороги Бекетово – Булгаково.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения. Ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за подобное.

Подсудимый признал вины не отрицал. Суд счел его виновным по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение аналогичного преступления).

Мужчине назначили наказание в виде 22 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением прав на три года.