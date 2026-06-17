В Башкортостане с начала года утонули 27 человек

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан отчиталось по статистике происшествий на воде в регионе с начала 2026 года.
Согласно отчету, с начала года из воды извлекли тела 27 человек, из них трое детей. Спасены два человека.
С начала официального купального сезона (первое июня) уже утонули шесть человек.
В МЧС советуют:
– не спускать глаз с детей;
– не поручать присмотр за детьми подросткам;
– не купаться в состоянии опьянения: алкоголь притупляет чувство опасности и вызывает спазм сосудов в холодной воде;
– не нырять с берегов, мостов или скал в непроверенных водоемах;
– не плавать на надувных матрасах, камерах и досках;
– не заплывать за буйки.
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