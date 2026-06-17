В Башкортостане с начала года утонули 27 человек

Согласно отчету, с начала года из воды извлекли тела 27 человек, из них трое детей. Спасены два человека.

С начала официального купального сезона (первое июня) уже утонули шесть человек.

В МЧС советуют:

– не спускать глаз с детей;

– не поручать присмотр за детьми подросткам;

– не купаться в состоянии опьянения: алкоголь притупляет чувство опасности и вызывает спазм сосудов в холодной воде;

– не нырять с берегов, мостов или скал в непроверенных водоемах;

– не плавать на надувных матрасах, камерах и досках;

– не заплывать за буйки.