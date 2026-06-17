Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане с начала года утонули 27 человек

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан отчиталось по статистике происшествий на воде в регионе с начала 2026 года.

Фото: МЧС России

Согласно отчету, с начала года из воды извлекли тела 27 человек, из них трое детей. Спасены два человека.

С начала официального купального сезона (первое июня) уже утонули шесть человек.

В МЧС советуют:

– не спускать глаз с детей;

– не поручать присмотр за детьми подросткам;

– не купаться в состоянии опьянения: алкоголь притупляет чувство опасности и вызывает спазм сосудов в холодной воде;

– не нырять с берегов, мостов или скал в непроверенных водоемах;

– не плавать на надувных матрасах, камерах и досках;

– не заплывать за буйки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: