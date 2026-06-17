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В Уфе до конца года перекроют улицу Аксакова

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, 17 июня, и до конца года вводятся ограничения на улице Аксакова.

От улицы Достоевского до Заки Валиди будут перекрываться участки половины проезжей части.

Также будет недоступен для стоянки автомобилей парковочный карман на нечетной стороне улицы Тукаева около дома №2А по Карла Маркса.

Ограничения связаны со строительством инженерных сетей на улице Аксакова.

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