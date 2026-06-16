Башкортостан вошел в топ-15 рейтинга социально-экономического положения регионов РФ

Верхние строчки рейтинга заняли:

1. Москва (94,48 балла);

2. Санкт-Петербург (90,21 балла);

3. Татарстан (86,37 балла);

4. Московская область (85,55 балла);

5. Свердловская область (77,77 балла).

Башкортостан с 65,72 балла расположился на 14 позиции, опережая Челябинскую область (15 строчка, 64,7 балла).

Год назад баллов у региона было больше (66,07), но позиция – хуже (16 место).

Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы:

– показатели масштаба экономики – объем производства товаров и услуг, доходы бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли;

– показатели эффективности экономики – объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности и так далее;

– показатели бюджетной сферы – доходы бюджета на душу населения, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам, а также к расходам бюджета и так далее;

– показатели социальной сферы – отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности.