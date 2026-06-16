В Уфе на месяц перекрыли несколько улиц

С сегодняшнего дня, 16 июня, по 15 июля перекроют:

– половину проезжей части возле дома с адресом улица Трамвайная, 21.

По 16 июля перекроют:

– половину проезжей части улицы Сержанта Пашкова между домами №3 и №5/5 по улице Летчиков.

По 31 июля перекроют:

– половину проезжей части напротив дома №19А по улице Кавказской;

– пересечение улиц Кавказской и Белореченской;

– участок между домами №26 и №32 по улице Белореченской.

Кроме того, с 23 июня по третье июля прекроют движение напротив дома №19А по улице Кавказской полностью.

Эти ограничения связаны со строительством инженерных сетей.