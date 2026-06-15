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Мэрия Уфы отремонтирует дом, пострадавший при атаке БПЛА

В апреле текущего года в Уфе украинский беспилотник врезался в жилой дом по улице Гафури. Выгорело несколько квартир.

Тогда же, в апреле, глава Башкортостана Радий Хабиров поручил тогдашнему главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву максимально восстановить поврежденный жилой дом и решить все вопросы, связанные с этим инцидентом.

Сегодня, 15 июня, исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов на совещании правительства в ЦУРе отчитался Радию Хабирову, что дом восстановят за счет бюджета.

Ремонтные работы завершат до 31 октября 2026 года, дорожная карта уже подготовлена, контракты с подрядными организациями завершат до 15 июля.

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