Мэрия Уфы отремонтирует дом, пострадавший при атаке БПЛА

В апреле текущего года в Уфе украинский беспилотник врезался в жилой дом по улице Гафури. Выгорело несколько квартир.
Тогда же, в апреле, глава Башкортостана Радий Хабиров поручил тогдашнему главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву максимально восстановить поврежденный жилой дом и решить все вопросы, связанные с этим инцидентом.
Сегодня, 15 июня, исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов на совещании правительства в ЦУРе отчитался Радию Хабирову, что дом восстановят за счет бюджета.
Ремонтные работы завершат до 31 октября 2026 года, дорожная карта уже подготовлена, контракты с подрядными организациями завершат до 15 июля.
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