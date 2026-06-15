Жителям Башкортостана рекомендуют скачать специальные приложения, чтобы оперативно получать предупреждения об опасности

«Мы это обсудили на оперативном штабе. Дело в том, что порой в силу технических особенностей запаздывает оповещение. О беспилотной опасности, о ракетной опасности и так далее.

Решение такое: у каждого в кармане есть гаджет, люди считывают qr-код и у них скачивается программа, которая будет оперативно предупреждать о ракетной или беспилотной опасности сразу после объявления. И вообще более широкая информация, которая идет по линии МЧС.

В наше сложно время это все должно быть в кармане у каждого. Потому что – просто для понимания: когда объявляется ракетная опасность и дается команда оповестить о ней всех, объем информации огромный, сервера не выдерживают. А в программах, которые вы можете скачать по этим qr-кодам, оповещение будет прилетать мгновенно», – сказал Радий Хабиров.