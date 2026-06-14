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Дождливая пора: погода в Уфе 15-19 июня

Первые две недели лета уже прошли, а купальный сезон большинство уфимцев еще не открыло. Рассказываем, что обещают синоптики – закончится ли сезон дождей в обозримом будущем.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе сезон дождей продолжится, но хотя бы будет чуть теплее, чем на прошлой.

Понедельник, 15 июня: до +24°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на вторник – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 16 июня: до +25°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на среду – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 17 июня: до +26°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +15°, без осадков.

Четверг, 18 июня: до +25°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 19 июня: до +25°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +14°, небольшой кратковременный дождь.

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