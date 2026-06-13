В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (12,44%), морковь (5,29%), лук (2,51%), капуста (2,38%) и картофель (2,29%%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яйца (1,94%), свекла (1,52%), молоко (1,47%) и яблоки (1,34%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.