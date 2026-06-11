На лучшей вакансии июня в Уфе предлагают от 200 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий июня в Уфе выглядит следующим образом:

1. Стоматолог-хирург в «Зубную формулу». Предлагаемая зарплата – от 200 тыс. рублей в месяц.

2.Программист «1С» в «Пинту» (услуги по логистике и дистрибуции). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

3. Электромонтер в холдинг «ЭнергоСети». Предлагаемая зарплата – 100-140 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по продажам IT-услуг в ЭТП «Регион» (IT-компания). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Оператор листогибочного пресса в ООО «Фодес» (металлообработка). Предлагаемая зарплата – 70-130 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 140 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед); в Казани – от 150 тыс. рублей в месяц (врач УЗИ); в Москве – 350 тыс. рублей в месяц (сетевой инженер).