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На лучшей вакансии июня в Уфе предлагают от 200 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало июня 2026 года.

Топ вакансий июня в Уфе выглядит следующим образом:

1. Стоматолог-хирург в «Зубную формулу». Предлагаемая зарплата – от 200 тыс. рублей в месяц.

2.Программист «1С» в «Пинту» (услуги по логистике и дистрибуции). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

3. Электромонтер в холдинг «ЭнергоСети». Предлагаемая зарплата – 100-140 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по продажам IT-услуг в ЭТП «Регион» (IT-компания). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Оператор листогибочного пресса в ООО «Фодес» (металлообработка). Предлагаемая зарплата – 70-130 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 140 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед); в Казани – от 150 тыс. рублей в месяц (врач УЗИ); в Москве – 350 тыс. рублей в месяц (сетевой инженер).

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