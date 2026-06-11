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В Уфе ограничат движение на перекрестке улиц имени Города Галле и Комсомольской

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С завтрашнего дня, 12 июня, по 21 июня будет ограничено движение транспорта на перекрестке Галле – Комсомольская: закроют две полосы проезжей части в сторону улицы 50 лет СССР и одну полосу – в обратном направлении, как показано на схеме ниже.

Ограничение связано с  продолжающейся реконструкцией улицы имени Города Галле. В ближайшее время запланированы работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Реконструкция улицы имени Города Галле включает ее продление – это часть проекта «Восточного выезда»: так скоростную трассу интегрируют в транспортную сеть города.

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