В Уфе ограничат движение на перекрестке улиц имени Города Галле и Комсомольской

С завтрашнего дня, 12 июня, по 21 июня будет ограничено движение транспорта на перекрестке Галле – Комсомольская: закроют две полосы проезжей части в сторону улицы 50 лет СССР и одну полосу – в обратном направлении, как показано на схеме ниже.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы имени Города Галле. В ближайшее время запланированы работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Реконструкция улицы имени Города Галле включает ее продление – это часть проекта «Восточного выезда»: так скоростную трассу интегрируют в транспортную сеть города.